田徑／日本男子百米 多田修平與山縣亮太取得奧運門票

6/25 是日本全國田徑錦標賽的第二天 ，這場賽事也是東京奧運的最終選拔賽。在男子百米項目中，多田修平 以 10秒15 的成績首次奪冠，而在鳥取創下日本紀錄的 山縣亮太 這次以 10秒27 獲得第三，兩人皆確認將代表日本參加奧運！

想要在本次賽事提名為奧運代表，就必須獲得前三，而且打破奧運標準 10秒05 的成績！這次的八名選手，在賽前已經有 5人達標奧運參賽資格，包括山縣亮太、薩尼布朗、桐生祥秀、小池祐貴和多田修平，因此這場賽事也成為超高級別的賽事！І 比賽賽況比賽由多田強勢開局，他的左邊是日本紀錄保持人山縣亮太，在最後 30公尺，多田拉開了距離，以 10秒15 衝線奪得人生第一個全國田徑錦標賽的冠軍。

日本全國田徑錦標賽第二天 男子百米精彩賽況

（出處：JAAF）而第二名是來自東海大學的 Bruno Dede，他以 10秒19 的個人最佳拿下第二；第三名則是一場激烈爭奪戰，第三～六名的成績差距僅在 0.02秒之內，山縣亮太以 10秒27 險勝拿下第三。

本次賽事由 多田修平 奪冠（第6道）；Bruno Dede 拿下第二（第7道）；山縣亮太 取得第三（第4道），而第三～六名的差距僅在 0.02秒之間，第四到六名分別是 小池祐貴（第8道）、桐生祥秀（第5道）、薩尼布朗（第3道）（圖片來源：読売新聞社／JAAF）

選手專訪

多田修平（Shuhei Tada）

多田修平來自大阪，在 2017年以 9秒94 的成績吸引了人們的關注，而因為他起步快，擁有出色的開局能力，在2017年和 2019年世錦賽的 400公尺接力賽獲得了亞軍。不過，他也經歷了一段成績停滯不前的時期。6月初在鳥取的「布勢田徑賽」中，他跑出了 10秒01 的好成績，情況開始有所好轉。「我想我來到了這裡，是因為有大家的支持。」比賽結束受訪時，多田也留下了喜悅的淚水，恰好前一天（6/24）是他的 25歲生日，相信這次的勝利是一份最美好的生日禮物。

多田修平擁有出色的開局能力，並在這次賽事拿下睽違已久的冠軍（圖片來源：JAAF）

Bruno Dede

排名第二的來自奈及利亞混血選手 Bruno Dede，他跑出了 10秒19 的個人最佳。不過由於 Bruno Dede 並未打破標準參賽記錄，因此第三個名額尚未定案，將在 7/2（五）日本田徑聯合會公佈最新世界排名後決定！不過他的成績已經引起了關注。「從昨天的排位賽我就知道狀態很好，我的目標是第五名，結果拿到第二名」

來自東海大學的 Bruno Dede，過去曾踢過足球，後來轉往田徑，雖然這次不一定能拿到奧運門票，但絕對成為了關注的選手（圖片來源：EKIDEN News）

山縣亮太（Ryota Yamagata）

今年 29歲、來自廣島的山縣亮太，6月初在鳥取「布勢田徑賽」以 9秒95 打破日本紀錄成為「日本最速男」。這次他以 10秒27 獲得第三，也確定入選為奧運代表，這也是他第三次被任命為奧運代表！「我會在奧運拿出最好的成績！」

山縣亮太在這場比賽取得第三名，並成功獲得了第三次奧運門票（圖片來源：@sports_seiko）

小池祐貴（Yuki Koike）

和山縣亮太一樣是 10秒27秒的小池祐貴獲得了第四名，雖然這次沒有跑進前三，但他是最有可能被選為第三位奧運代表的人選。「當時我太緊張了，比賽的事情我記不太清了，但感覺不太好。」小池在賽後遺憾地說，不過他會繼續為打破參賽紀錄標準而努力。

小池祐貴在 2019年在英國倫敦的鑽石田徑聯賽跑出 9秒98，成為日本第三位百米跑進10秒內的人。他也是最有機會拿到第三張奧運入場券的人（圖片來源：路透社）

桐生祥秀（Yoshihide Kiryu）

桐生祥秀 以 10秒28 獲得第 5名，他被記者問到是不是因為右腳疼痛，他表示他是很想回答是但不行，「我認為我缺乏力量和技巧。」桐生一直以東京奧運為目標，他希表示會能繼續努力，期盼之後能以微笑展向他的成長。

桐生祥秀在 2017年「日本學生對校選手權」百米賽跑出9.98秒，刷新日本國內紀錄，成為首位百米9秒台的日本人（圖片來源：NHK）

薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆（Abdul Hakim Sani Brown）

前日本紀錄保持人 薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆（Abdul Hakim Sani Brown）在 2019年全美大學田徑錦標賽締造的 9秒97。這次僅以 10秒29 獲得第 6名。他表示是自己缺乏實戰經驗，但他並不遺憾。「我一點都不失望，因為這是我努力的結果。」他表示會繼續在 200公尺項目努力。實際上，薩尼布朗 跟 小池祐貴 是目前日本 200公尺排名最高的兩位選手！不過比較棘手的是，誰能進入日本 4x100公尺接力的最終陣容，還很難說。

桐生祥秀在 2017年「日本學生對校選手權」百米賽跑出 9.98秒，刷新日本國內紀錄，成為首位百米9秒台的日本人（圖片來源：NHK）

從這次的比賽也可以發現一件驚人的事：百米跑過 9秒台的選手卻無法站在奧運起跑線上！在一篇 NHK 的報導提到，這意味著日本短跑水準到達一個水平。而另一方面，多田勝利時間是 10秒15，這樣的成績在世界頂尖選手中還不夠好，而山線的 10秒27 更無法通過奧運預選賽。這也顯示在壓力大的競爭環境下，其實一切都很難說。或許，這也是比賽能吸引我們的地方，因為在賽場上你永遠不知道會發生什麼！👉🏻日本全國田徑錦標賽熱烈進行中，歡迎關注 JAAF日本陸上競技聯盟～

讓我們繼續關注這些選手與接下來的賽事吧！（圖片來源：YAHOO! JAPAN）參考資料：

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