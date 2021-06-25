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田徑／雙腿追不上歲月 「風速女王」福島千里無緣東奧百米

聯合新聞網 / 綜合報導
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。 歐新社
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。 歐新社

在日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，在今日的日本奧運選拔賽女子100公尺預賽僅跑出12秒01排名第五，不及其他年輕選手遭到淘汰，中斷她連續3屆參賽奧運百米令人稱羨的紀錄。

福島千里在2010的廣州亞運一戰成名，她在100及200公尺項目中奪金，當時分別跑出11秒21和22秒88，雙雙創下日本女子短跑最快紀錄。

福島千里也在2008年於北京登上奧運殿堂，成為日本暌違56年第一位進軍奧運百米項目的女性選手，而她也在2012與16年入選國家代表隊，可惜近年傷病纏身，加上已經32歲的年紀，錯過了在自家主場奔馳的機會，雖然還有400公尺項目有機會拚最後一搏，但日媒推測她的成績已難以與後起之輩較量。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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