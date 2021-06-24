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網球／墨瑞入選英國代表隊 力拚奧運男單第3金

中央社 / 倫敦24日綜合外電報導
墨瑞。 路透社
墨瑞。 路透社

前世界排名第一的網球名將墨瑞（Andy Murray）入選英國隊參加東京奧運，尋求力拚連續3度獲得奧運網球男單冠軍。

34歲來自蘇格蘭的墨瑞在2016年里約奧運令人難忘的決賽中，擊敗阿根廷好手迪爾波卓（Juan Martindel Potro）後，他的職業生涯一直受傷勢所苦。

莫瑞還將參加東奧男子雙打項目，但這次是和索茲柏瑞（Joe Salisbury）搭檔，而不是他專攻雙打的哥哥傑米．墨瑞（Jamie Murray）。

在腹股溝受傷缺席後，曾拿下3座大滿貫冠軍的墨瑞上週在關鍵的溫布頓熱身賽英國女王草地賽中重返單打賽場。

然而，他在第二輪直落兩盤，輸給最終的冠軍和頭號種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

墨瑞這次以外卡身分進軍28日開始的溫布頓網球賽，他已經兩次獲得溫網冠軍。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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