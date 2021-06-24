代表團入境日本免隔離又傳4確診 東奧累計5國6人染疫

日媒報導，參加東京奧運暨帕運（簡稱東奧）入境日本的外國選手及相關人士當中，已知確診2019冠狀病毒疾病者有6人，其中2人是來自東非的烏干達選手團成員。

日本每日新聞報導，內閣官房表示，為了參加東奧入境日本的外國選手或相關人士當中，今年2月有一名法國人、4月有一名埃及人、5月有一名斯里蘭卡人、6月有一名迦納人及2名烏干達人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

內閣官房說，這6人當中，大多是入境日本後在機場檢疫時發現確診的，但其中一名斯里蘭卡人以及一名烏干達人都是在入境日本第5天才檢測出確診。

日本政府為了加強邊境管制，目前原則上拒絕所有國家或地區的外籍人士新申請入境，基於人道考量等「特殊情況」允許入境的會要求這些人士須在指定的設施等進行為期14天的隔離，但對於參加東奧的選手及相關人士則設有免隔離的特例。

報導說，今年1月1日至6月13日入境日本的東奧選手或相關人士共有2925人，其中2213人（逾7成）希望免除隔離，入境日本後立刻進行賽前集訓或參與選拔賽、東奧開賽的籌備工作。到東京奧運暨帕運結束之前，預估入境日本的人數約7萬人左右。

有關如何防範入境外籍選手及相關人士擴大染疫的問題，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，接待城市或東奧組織委員會是接受這些（外籍）人士的負責人。

加藤說，會努力研議外國選手團搭飛機在日本境內移動時的防疫措施。

日本朝日新聞報導，為參加東奧19日入境日本的烏干達選手團一行9人當中，一名50多歲的教練在全團抵達東京成田機場進行檢疫時被檢測出確診，其餘8名團員搭乘巴士前往賽前集訓地、大阪府的泉佐野市。日前泉佐野市將8名團員及一名接待的市府職員匡列為密切接觸者，昨天檢測出一名20多歲的選手確診。

泉佐野市今天宣佈，再匡列與烏干達選手團有接觸的市職員及巴士司機等7人為密切接觸者。匡列密切接觸者的作業由大阪府泉佐野保健所（衛生所）進行。被新匡列為密切接觸者的是前往東京成田機場接機的市府職員3人以及載此團從東京成田機場到泉佐野市的巴士司機與隨車服務人員4人。