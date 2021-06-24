東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

選手村座落在東京市內的晴海區，面向著有名的彩虹大橋，將會在7月13日正式啟用。21棟宿舍每棟樓高14至18層，共有3800戶，每間房可讓1至8人居住。村內還有各種方便運動員生活的設施。東京奧運組織委員會（奧組委）主席橋本聖子在致詞時說道︰「這是我認為最棒的選手村」。

每個選手住的房間都有窗戶。（FNN NEWS）

延伸閱讀：

日本母子戀62歲妻報細數4招隱藏真實年齡 37歲夫同居多年不察覺

父親節｜日本票選10大理想明星爸爸 木村不上榜、DAIGO排第幾？

文章授權轉載自《香港01》