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開放東奧選手用Uber Eats 日網友批國際奧會瘋了

聯合新聞網 / 綜合報導
國際奧委會表示有意放寬規定，讓選手透過外送平台「Uber Eats」待在房內用餐。 路透社
國際奧委會表示有意放寬規定，讓選手透過外送平台「Uber Eats」待在房內用餐。 路透社

東京奧運倒數不到30天，來自世界各國的選手們該如何用餐？國際奧委會表示有意放寬規定，讓選手透過外送平台「Uber Eats」待在房內用餐，卻也引發當地不少反對意見，直批奧委會瘋了。

《日刊體育》指出，開放選手訂購外食將會使情況變得更混亂，是否該將食物放在統一區域減少外送員感染的風險？而選手的訂購內容又得訂出規範，若選手訂酒精飲料進選手村，可能導致在室內群聚狂歡的現象，反而本末倒置。

日本網友的留言也呈現一面倒的反對，表示有更多需要討論的議題，比如選手在選手村內群聚的規範，又或者食品的安全考量，外送的品質控管，也有人擔憂若外送員可進出選手村送餐，不就代表外界人士可隨意進入，染疫風險可能大增。

東奧萬花筒 2020東京奧運 uber eats

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