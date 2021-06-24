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票都買了！嫌東奧亂搞卻仍會進場 粉絲：這可是一生的回憶
2020東京奧運受到疫情影響一波三折，即便已經順延一年，仍有許多日本民眾反對將在夏天舉辦的奧運賽事，近日更傳出抵日的烏干達代表團確診消息。然而在眾多紛擾下，還是有部分體育迷不離不棄，已經抱著期待的心情，準備入場觀戰。
根據日本媒體「オトナンサー」報導，一位男性上班族A表示，雖然對於疫情感到不安，而且四周都瀰漫著反對奧運的氣氛，但畢竟是難得搶到了柔道比賽的票，要是不去自己到時候一定會後悔，反覆想著「當時要是沒退票的話就……」因此一定如期到場，從沒考慮過退票不去。
另一位34歲，預計觀賞排球比賽的B女性表示，雖然主辦方強調一定會做到完善的防疫措施，但她自己都懷疑實際上能達成多少成效，而且也不保證能在奧運之前來得及接種疫苗。不過在跟同居的家人商量後，認為畢竟是足以成為一生的回憶，決定到時還是在自己做好防疫準備的狀況下，照預定進場觀戰。
還有一位45歲，期待看到高爾夫比賽的C先生認為，雖然對大會的各種行為不以為然，也不敢跟周圍的人透露要去看奧運比賽的事，但他覺得最被疫情影響到的，莫過於這些預定參賽的運動選手們了。因此，C先生還是打算到場，想全力為這些努力的選手加油。顯示出即使疫情風風雨雨，在粉絲的心目中，奧運仍然具有相當的份量。
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