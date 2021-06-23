游泳／禁賽期減至4年仍無緣東奧 孫楊：會加油堅持

中國游泳好手孫楊因違反禁藥規定而遭禁賽8年一案，經重審後禁賽時間縮短為4年3個月，仍無緣參加本屆東京奧運。他今天向陸媒簡短表示會「加油、堅持」。

體育仲裁法庭（CAS）22日發布聲明公布上述仲裁結果。據澎湃新聞，孫楊23日上午透過通訊軟體受訪時表示，「我一定會加油、堅持」、「其實我自己自身狀態特別好」。

2018年9月，孫楊拒絕向世界反禁藥組織人員提供突擊藥檢所需的血液及尿液樣本。經世界反禁藥組織上訴後，國際體育仲裁法庭於2019年11月間，舉行1999年以來首次聽證會，最後判定孫楊禁賽8年。

孫楊在2020年委託律師提出上訴，他的律師團之後向瑞士最高法院提出證據，指控國際體育仲裁法庭的3人仲裁庭主席佛拉第尼（Franco Frattini）曾發表「反華」言論，違反中立原則。

隨後，體育仲裁法庭於5月24日至28日舉行第2次聽證會，並於6月22日公布仲裁結果。

孫楊的禁賽期回溯自2020年2月開始，這次這項裁決意味他無法參加東京奧運，在男子200公尺自由式項目進行衛冕戰，但他禁賽期滿後將可參加2024年的巴黎奧運。