聽新聞
test
0:00 / 0:00
紐西蘭跨性別選手征東奧掀爭議 總理挺自家人
跨性別舉重選手哈伯德將代表紐西蘭國家隊出征東京奧運，引發體壇公平及包容性的爭議，總理阿爾登今天出面聲援，說哈伯德有遵守規則。
路透社報導，紐西蘭奧林匹克委員會選派哈伯德（Laurel Hubbard）代表國家參加女子87公斤級以上舉重項目，使她成為史上第一位跨性別奧運選手。
將哈伯德納入國家隊的作法引發分歧，力挺她的人大表歡迎，但批評者質疑她與其他女運動員同場較勁是否公平。
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在威靈頓告訴媒體：「在此地，各方不過是遵循規則罷了，哈伯德如此，其他紐西蘭隊的選手也是這樣，他們都有遵守規則。」
「若不這麼做，就是要人遵守規則，但剝奪他們的參賽權。」
「因此，最終我交給相關各方處理，這就是他們的決定，而這個決定也符合全球一致的標準。」
哈伯德2013年變性之前參加過男子舉重比賽；今年43歲的她，將是奧運年紀最大的舉重選手。
國際奧林匹克委員會（IOC）2015年末發布的指導綱領准許跨性別運動員參賽，哈伯德因此符合資格以女子身分參賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言