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紐西蘭跨性別選手征東奧掀爭議 總理挺自家人

中央社 / 威靈頓22日綜合外電報導
跨性別舉重選手哈伯德將代表紐西蘭國家隊出征東京奧運，引發體壇公平及包容性的爭議。 路透
跨性別舉重選手哈伯德將代表紐西蘭國家隊出征東京奧運，引發體壇公平及包容性的爭議。 路透

跨性別舉重選手哈伯德將代表紐西蘭國家隊出征東京奧運，引發體壇公平及包容性的爭議，總理阿爾登今天出面聲援，說哈伯德有遵守規則。

路透社報導，紐西蘭奧林匹克委員會選派哈伯德（Laurel Hubbard）代表國家參加女子87公斤級以上舉重項目，使她成為史上第一位跨性別奧運選手。

將哈伯德納入國家隊的作法引發分歧，力挺她的人大表歡迎，但批評者質疑她與其他女運動員同場較勁是否公平。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在威靈頓告訴媒體：「在此地，各方不過是遵循規則罷了，哈伯德如此，其他紐西蘭隊的選手也是這樣，他們都有遵守規則。」

「若不這麼做，就是要人遵守規則，但剝奪他們的參賽權。」

「因此，最終我交給相關各方處理，這就是他們的決定，而這個決定也符合全球一致的標準。」

哈伯德2013年變性之前參加過男子舉重比賽；今年43歲的她，將是奧運年紀最大的舉重選手。

國際奧林匹克委員會（IOC）2015年末發布的指導綱領准許跨性別運動員參賽，哈伯德因此符合資格以女子身分參賽。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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