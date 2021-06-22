參加奧運是很大榮耀 潘政琮：盡力爭取好表現

「我從小到大都是國家隊。」台灣旅美高球好手潘政琮這次東京奧運將再次披上中華隊戰袍，儘管正處於美巡賽關鍵時刻，但他強調，取得奧運資格就會參賽，將盡力爭取好表現。

潘政琮在2006年杜哈亞運，以15歲之姿入選亞運國手，在亞運個人賽一舉奪銀，男團則摘下銅牌，他也在15歲那一年隻身赴美發展。8年後，他在2014年仁川亞運成績再突破，不但在個人賽拿下隊史首面高球個人項目金牌，團體賽也為中華隊再添一面金牌。

潘政琮2013年曾登上業餘球王寶座，成為台灣第一人，他在2015年正式轉戰職業，2016年代表中華隊出征里約奧運，初次登上奧運舞台，以並列30名作收。

2019年美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）美國RBC傳承高球賽，潘政琮終於實現長久以來的夢想，抱回生涯首座PGA冠軍，這次有機會再次征戰奧運，第一時間即透過臉書興奮地向球迷宣布。

「我從小到大都是國家隊，也征戰過兩次亞運與上一屆的奧運。」對運動員來說，潘政琮認為，能夠參加奧運是非常大的榮耀，他強調，只要取得資格，無論如何他一定會參加。

除了爭取奧運榮耀，潘政琮也得兼顧主戰場美巡賽，他透露，「其實這個時間是美巡賽很關鍵的時候，我打完英國公開賽馬上飛日本，結束又要趕回美國，美巡的季後賽馬上開始，這攸關我下一個賽季的排位」。

「運動員一生能參加奧運的次數真的很有限。」潘政琮這次再度披上熟悉的中華隊戰袍，他強調，將盡自己最大的努力，希望可以有好表現。