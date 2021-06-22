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東京奧運開放萬人入場 WHO將討論風險管理

中央社 / 日內瓦21日綜合外電報導
東奧即將舉行。路透
東奧即將舉行。路透

日本政府、東京奧組委、國際奧林匹克委員會等五方代表磋商決定，本屆奧運觀眾人數上限為最多1萬人後，世界衛生組織今天表示，將和相關各方討論COVID-19的風險管理。

路透社報導，世衛（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）點出，日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率正逐步下降，與其他舉辦大型活動的國家比起來，日本情況相對有利。

東京奧運即將於7月23日開幕，國際奧會（IOC）與日本政府等單位經會談之後，決定開放觀眾入場觀賽，人數上限最多1萬人。這個決定與部分醫學專家的建議相左，專家認為，閉門舉辦賽事是風險最小的作法。

萊恩在日內瓦的記者會上說：「讓我們感到欣慰的是，日本過去幾週的染疫率持續下滑。」

「我們已在今天得知相關決定，接下來也將與國際奧會和日本有關當局聯繫，於本週與致電給他們的工作小組，討論奧運開放觀眾進場的這項新決定。」

萊恩表示，日本過去這週的感染率為百萬分之80，遠低於許多國家。

他說，世衛將持續審視東京奧運的風險管理程序與風險評估，「一探在診斷、篩檢、社交距離、通風等事項的措施」。

「但再一次的，在我看來，重要的是我們注意到日本過去幾週的感染率一直在下降，且與正舉辦大型活動的許多其他國家相比，在疾病傳染方面，日本情況相對有利。」

2020東京奧運

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