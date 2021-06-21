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運動員抵日隔離3天 印度抗議東奧防疫措施不公平
印度奧林匹克協會今天批評日本政府，對於參加下個月開幕東京奧運幾個受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴重衝擊國家的運動員實施「不公平的」嚴格規定。
2020東京奧運組織委員會今天說，將採取額外措施降低來自包括印度在內的幾個國家的感染風險，這些國家已經受到「變異病毒的重大衝擊」。
這項方案將包括運動員前往日本前一週需每天檢測，以及他們「抵達日本後3天不要與其他團隊接觸」。
印度奧林匹克協會（Indian Olympic Association）說，這些規定將導致運動員失去3天關鍵訓練。
印度奧委會主席巴特拉（Narinder Batra）和秘書長梅塔（Rajeev Mehta）在19日發表的聯合聲明中說：「運動員只能在比賽前5天抵達奧運選手村。」
「現在有3天將被浪費，這是運動員需朝著他們的模式走向巔峰的時候，對於辛勤努力5年的印度運動員，在奧運前5天受到歧視是非常不公平的。」
聲明中說，包括印度、巴基斯坦和英國在內的11個國家將受到影響。
2020東京奧運組織委員會說：「對於來自印度等地區，已經受到變異病毒重大衝擊的參賽者來說，他們必須遵循比（運動員）行動手冊中概述的更嚴格規則，並且類似於現有的邊境管制措施。」
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