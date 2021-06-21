快訊

曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動員抵日隔離3天 印度抗議東奧防疫措施不公平

中央社 / 新德里21日綜合外電報導
運動員抵日隔離3天，印度抗議東奧防疫措施不公平。 法新社
運動員抵日隔離3天，印度抗議東奧防疫措施不公平。 法新社

印度奧林匹克協會今天批評日本政府，對於參加下個月開幕東京奧運幾個受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴重衝擊國家的運動員實施「不公平的」嚴格規定。

2020東京奧運組織委員會今天說，將採取額外措施降低來自包括印度在內的幾個國家的感染風險，這些國家已經受到「變異病毒的重大衝擊」。

這項方案將包括運動員前往日本前一週需每天檢測，以及他們「抵達日本後3天不要與其他團隊接觸」。

印度奧林匹克協會（Indian Olympic Association）說，這些規定將導致運動員失去3天關鍵訓練。

印度奧委會主席巴特拉（Narinder Batra）和秘書長梅塔（Rajeev Mehta）在19日發表的聯合聲明中說：「運動員只能在比賽前5天抵達奧運選手村。」

「現在有3天將被浪費，這是運動員需朝著他們的模式走向巔峰的時候，對於辛勤努力5年的印度運動員，在奧運前5天受到歧視是非常不公平的。」

聲明中說，包括印度、巴基斯坦和英國在內的11個國家將受到影響。

2020東京奧運組織委員會說：「對於來自印度等地區，已經受到變異病毒重大衝擊的參賽者來說，他們必須遵循比（運動員）行動手冊中概述的更嚴格規則，並且類似於現有的邊境管制措施。」

2020東京奧運

延伸閱讀

柯文哲自認防疫表現大部分OK 議員：三件事已讓你死當

高球／日本好手松山英樹與星野路也 獲東奧參賽權

田徑／標槍雙俠合體！黃士峰達標東奧

台男赴澳門驗出Delta變種 在台21名接觸者陰性

相關新聞

東奧最多開放萬名觀眾入場 入座率不超過50%

日本共同社報導，東奧組委會、東京都政府、日本政府和國際奧委會（IOC）等組織21日舉行5方會談，正式決定東奧期間比賽會場...

運動員抵日隔離3天 印度抗議東奧防疫措施不公平

印度奧林匹克協會今天批評日本政府，對於參加下個月開幕東京奧運幾個受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴重衝擊國家的...

高球／日本好手松山英樹與星野路也 獲東奧參賽權

代表日本參加東京奧運男子高爾夫球賽事的選手出爐，分別是甫於4月在美國名人賽奪冠的松山英樹，以及今年在日本高爾夫巡迴賽獲2...

田徑／標槍雙俠合體！黃士峰達標東奧

東京奧運倒數30天前，我國標槍好手黃士峰傳來好消息，他今天在田徑協會於國訓中心田徑場舉辦的東京奧運測驗賽第二擲丟出85公...

田徑／5度出征奧運 美國最強媽媽拚獎牌紀錄

生涯前4度奧運已經拿下9面獎牌，美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在美國奧運田徑選拔賽再拿到東京奧運資...

田徑／選拔賽衝出好成績 美國女將菲麗絲連5屆搶進奧運

美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在美國奧運田徑選拔賽女子400公尺決賽表現出色，以第2名之姿連續搶下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。