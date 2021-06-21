高球／日本好手松山英樹與星野路也 獲東奧參賽權

中央社 / 東京21日綜合外電報導
日本松山英樹在高球名人賽奪冠，也獲東奧參賽權。美聯社
日本松山英樹在高球名人賽奪冠，也獲東奧參賽權。美聯社

代表日本參加東京奧運男子高爾夫球賽事的選手出爐，分別是甫於4月在美國名人賽奪冠的松山英樹，以及今年在日本高爾夫巡迴賽獲2勝的星野路也，兩人都是首次出戰奧運。

日本放送協會（NHK）報導，兩名選手的選拔標準是根據以過去2年戰績計算積分的世界排名。今天公布的排名中，松山英樹名列第16名，是排名最高的日本選手，其次是排名第76的星野路也。

松山英樹今年29歲，出生於愛媛縣，今年4月在美國名人賽（The Masters）摘冠，是第一位贏得高球大賽冠軍頭銜的日籍男子選手。

他在2011年還是19歲的大學二年級學生時，以業餘身分在日本高爾夫巡迴賽獲優勝；2013年開始邊讀大學邊當職業球員，同年以新人之姿在日本巡迴賽取得4勝，並榮登當年的獎金榜首；2014年起正式進軍美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）。

松山英樹過去因擔憂茲卡病毒（Zika）與巴西治安差等因素，拒絕出賽2016年里約奧運，這次東奧則表示志在奪金。

星野陸也今年25歲，出身於茨城縣，他以186公分的高身高揮出超過300碼的豪爽球技聞名，是日本巡迴賽中首屈一指的飛球選手。

星野2016年從大學退學轉當職業高爾夫選手，2018年首次在日本巡迴賽獲優勝，並獲當年的最優秀新人獎。

高爾夫 美國名人賽 里約奧運

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