田徑／選拔賽衝出好成績 美國女將菲麗絲連5屆搶進奧運

美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在美國奧運田徑選拔賽女子400公尺決賽表現出色，以第2名之姿連續搶下5屆奧運門票。

現年35歲的菲麗絲在尤金（Eugene）海威德田徑場（Hayward Field）舉行的400公尺決賽以50秒02佳績排名第2，順利搶進即將在下個月登場的東京奧運，力圖延續她輝煌的田徑生涯。菲麗絲如今坐擁9面奧運獎牌。

菲麗絲在最後50公尺處於落後狀態，奪下東奧門票的希望看似不大，但她奮力衝向終點線，接著翻身倒地，將腿踢向空中以示慶祝。

菲麗絲賽後興高采烈地說：「老天，歷經一場苦戰終於來到這裡，我知道通往成功之路就是不斷奮鬥，我一路就是這樣。」

菲麗絲衝出50秒02佳績，僅次於海斯（Quanera Hayes）的49秒78。菲麗絲是歷來唯一一名贏得6面奧運徑賽金牌的女性運動員。

尤納塔斯（Wadeline Jonathas）以50秒03名列第3，同樣搶下本屆奧運門票。