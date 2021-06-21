網球／大坂直美減輕負擔 國際奧會：參加記者會非運動員義務

日前因憂鬱症退出法國網球公開賽的日籍女網好手大坂直美，為了專注於東京奧運，甚至連溫網也放棄報名，好消息是，她接下來或許不用再面對記者了！國際奧會（IOC）出面發表聲明，表示不強制選手參加記者會，「這是運動員們的自由。」

大坂直美日前在突破法網第一輪賽事後宣告退賽，她當時以「精神健康」因素為由，不參加任何賽後記者會，只接受簡短的場中訪問，隨後便收到一張1萬5千美金的罰單，接下來她就宣布退賽，並透露從2018年就有憂鬱症狀況。

國際奧會發布聲明：「我們未曾強迫任何選手參加記者會，這並非他們的義務之一。」或多或少聲援了大坂直美的精神狀況，這對4屆大滿貫冠軍的她來說，或許會成為能否奪金的關鍵因素之一。