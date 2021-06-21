高球／潘政琮臉書報喜 連2屆征戰奧運
台灣旅美高球好手潘政琮今天在臉書捎來好消息，他將參加東京奧運，連2屆叩關奧運殿堂，只待國際高爾夫總會（IGF）確認公布，而女子高球奧運資格預計6月底定案。
高球東京奧運參賽資格以排名為依據，男、女生各60席，世界排名前15的選手直接獲得參賽資格（但每國至多4名），其餘依據排名確定參賽資格，每個國家參賽人數不能超過2人，男、女子排名預計分別於今天、28日底定。
潘政琮過去曾與林文堂一同征戰2016年里約奧運，林文堂當時打完兩輪即因身體不適退賽，而潘政琮最終以並列30名作收。
潘政琮一直期盼能挑戰東京奧運，並希望能打出好成績，截至6月14日為止，潘政琮東京奧運積分排名第48（世界排名第181），仍在安全名單內。
潘政琮今天在臉書分享昔日代表中華隊出賽的照片，宣布將參加東京奧運，「很榮幸能再一次披上我最熟悉的戰袍，東京奧運，我來了」，目前只待國際高爾夫總會公告確認。
女子奧運資格部分，旅美高球好手徐薇淩表現穩定，可望拿下門票。中華民國高爾夫協會秘書長蕭吉男表示，由於旅美高球好手李旻日前在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美迪惠爾錦標賽拿下第2，近期排名提升，將與盧曉晴爭奪另一張奧運入場券。
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