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舉重／奧運史上第一人 紐西蘭變性選手將征戰東奧

中央社 / 威靈頓21日綜合外電報導
舉重選手哈伯德加入紐西蘭國家代表隊，將成為史上首位公開出櫃的跨性別奧運選手。 路透
舉重選手哈伯德加入紐西蘭國家代表隊，將成為史上首位公開出櫃的跨性別奧運選手。 路透

東京奧運下個月即將登場，紐西蘭奧林匹克委員會官員今天指派舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）加入紐西蘭國家代表隊陣容，她將成為史上首位公開出櫃的跨性別奧運選手。

法新社報導，43歲的哈伯德生為男兒身，30多歲時變性成為女人。紐西蘭奧委會主席史密斯（Kereyn Smith）表示，哈伯德已符合所有跨性別運動員所需的資格標準。

史密斯透過聲明表示：「我們承認性別認同在體壇是非常敏感且複雜的議題，必須在人權和運動場上的公平性之間取得平衡。」

哈伯德也曾以男性身分參賽，她在出示睪固酮濃度低於國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）門檻的證明後，順利取得女子舉重項目參賽資格。

紐西蘭奧委會在聲明中表示，哈伯德將參加女子87公斤以上級賽事。

哈伯德發表聲明說道：「對於這麼多紐西蘭人一直以來給予我的善意和支持，我既感激又謙卑。」

然而批評人士指出，哈伯德在成長為男性的過程中擁有諸多生理優勢，參加女子賽事對出生時生理為女性的運動員不公平。

舉重 東京奧運 跨性別

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