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日媒民調：86%日人憂東京奧運使疫情擴大

中央社 / 東京21日專電
東京奧運倒數1個月，共同社民調顯示，仍有約30%受訪者認為應取消東奧。 路透
東京奧運倒數1個月，共同社民調顯示，仍有約30%受訪者認為應取消東奧。 路透

日本共同社最新民調顯示，超過86%受訪民眾對於預定今年夏天舉行的東京奧運帕運可能導致新型冠狀病毒疫情再度擴大感到不安，約30%受訪者認為應取消東奧。

日本共同社於本月19、20日做的電話民意調查顯示，問到是否憂心東京奧運暨帕運的舉行會造成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度擴大時，回答「多少覺得不安」及「覺得不安」的受訪者合計有86.7%；「應採閉門方式（不開放觀眾）舉行」者有40.3％；「應取消」者有30.8%；「應限制人數舉行」者有27.2%。

有關政府實施的COVID-19疫苗接種作業，回答「速度太慢」者有68.0%；回答「算是順利」者有30.1%。

日本政府為了防止疫情擴大，到昨天為止，有東京都、大阪府等10都道府縣適用緊急事態宣言，除了沖繩縣之外，其餘9都府縣解除宣言，但東京都、北海道等7都道府縣改為適用比緊急事態宣言低一級的「防止蔓延等重點措施」。

針對政府解除緊急事態宣言的時間，回答「過早」者50.8%；「適當」者28.8%；「過慢」者15.5％。

民調顯示，首相菅義偉內閣支持率為44.0%，比上一次5月的民調結果增2.9個百分點；不支持率為42.2%，比上一次民調減少5.1個百分點。

帕運 東京奧運 新冠肺炎

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