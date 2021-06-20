田徑／美百米名將布羅梅爾狀態佳 進奧運選拔賽準決賽

美國男子短跑名將布羅梅爾（Trayvon Bromell）今天在順風助攻下，於俄勒岡州舉行的美國奧運田徑選拔賽百米分組預賽衝出9秒84佳績，取得明天準決賽門票。

法新社報導，布羅梅爾本月稍早在美國佛羅里達州一場百米賽跑出9秒77傲人成績，成為今年全球最快速男子百米跑者。他今天在尤金（Eugene）的海威德田徑場（Hayward Field）舉行的預賽起跑順利，半途開始領先，抵達終點線時輕鬆跑出分組第一。

布羅梅爾克服連串威脅生涯的傷勢重返田徑場後，成為今年東京奧運男子百米奪金熱門選手。他表示：「我真的相信自己。醫生告訴我，我永遠不能再跑了。我唯一有的就是我的信仰。」

美國田徑老將蓋特林（Justin Gatlin）今天在分組賽跑出9秒93成績，僅次於布羅梅爾排名第二。他曾在2004年雅典奧運奪得男子百米金牌，目前正努力尋求以39歲之齡第4度參加奧運。

蓋特林說：「有些日子，在練習時，我感覺自己像39歲，但（參賽）這樣的時刻是我的生活目標。今天只是稍微跑一下，確定我能進入隔天賽程。」

男子200公尺世界冠軍萊爾斯（Noah Lyles）今天起跑緩慢，以9秒95屈居分組第三，輸給跑出9秒88的貝克（Ronnie Baker）和跑出9秒93的克利（Fred Kerley）。

萊爾斯目標是東京奧運能拿下100公尺和200公尺雙料金牌。他說，自己在這個賽季的焦點仍放在200公尺，但有信心在較短距離還有改善空間。

美國奧運田徑選拔賽男子百米準決賽和決賽將在明天舉行，前3名才能取得東奧參賽資格。