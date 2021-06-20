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美短跑新星理查森後來居上 奪東奧女子百米門票

中央社 / 俄勒岡州尤金19日綜合外電報導
理查森闖進東奧。 路透
理查森闖進東奧。 路透

短跑新星理查森（Sha'Carri Richardson）今天在俄勒岡州舉行的美國奧運田徑選拔賽中，以10秒86奪下女子100公尺冠軍，為自己拿下東京奧運門票。

法新社報導，現年21歲、來自德州的理查森今天在海威德運動場（Hayward Field）起跑速度偏慢，比賽進行到一半時還落後奧利佛（Javianne Oliver），但剩下30公尺時超前對手，最後拿下決定性勝利。

奧利佛以10秒99名列第二，丹尼爾斯（TeahnaDaniels）以11秒03拿下第三。

李察遜今年4月曾跑出10秒72成績，是今年女子百米項目全球第2快的選手，僅遜於牙買加的佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）。

佛瑞塞-普萊斯是兩屆奧運冠軍，本月稍早在牙買加首都金斯敦（Kingston）跑出10秒63的佳績。

不過理查森今天的表現，顯示她已準備好在東奧認真挑戰佛瑞塞-普萊斯。今日決賽成績是逆風中的結果，而稍早的準決賽時，理查森在順風條件下一舉跑出10秒64的佳績。

普萊斯 田徑

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