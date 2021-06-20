網球／盧彥勳有望連5屆挑戰奧運 待國際網總公告

在西班牙「蠻牛」納達爾、奧地利好手提姆退出東京奧運後，目前遞補第2的台灣網球好手盧彥勳可望前進奧運，中華民國網球協會今天表示，預計國際網總（ITF）7月5日公告名單。

將在8月滿38歲的盧彥勳，自2001年踏入職業網壇，2018年因肩傷暫時告別球場，直到2019年底才宣布復出。盧彥勳6月初法國網球公開賽告一段落後，曾在臉書有感而發地說，應該也是自己職業生涯在法網的最後一場賽事，他上週展開草地賽季，倫敦女王草地賽男單首輪止步，接下來將備戰溫布頓網球錦標賽。

盧彥勳自2004年雅典奧運起，已連4屆叩關奧運，仍希望有機會再站上東京奧運殿堂，如今可望如願。

國際網球總會（ITF）6月16日曾發函給中華網協，當時台灣無人入選單打名單，而目前以傷停排名第71名的盧彥勳在奧運網球男單項目遞補第2。

中華網協代理秘書長王凌華表示，在西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、奧地利好手提姆（Dominic Thiem）退出奧運後，目前遞補第2順位的盧彥勳「應該會上（奧運）」，但確切名單ITF預計7月5日公告。

ITF要求中華網協須在22日前提交奧運男、女雙打報名名單，網協預計將各提報2組人馬，除了將為盧彥勳報名男雙外，也會詢問他有意和誰搭檔，目前包括莊吉生、謝政鵬和楊宗樺，都符合搭檔資格須在單或雙打排名300名內。

女雙部分，王凌華表示，以台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴入選奧運名單的機會較高，近日將召開選訓會議確認奧運雙打名單搭檔組合。