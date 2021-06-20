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東奧保險套將待選手返國時配發 宣導預防愛滋

中央社 / 東京20日綜合外電報導
疫情因素，東奧保險套將待選手返國時配發。 路透
疫情因素，東奧保險套將待選手返國時配發。 路透

國際奧會為宣導預防愛滋病，從1988年起在奧運期間配發保險套給各國選手。但這樣的做法日前經日媒披露後，在日本社會引發爭議，東奧將一改過往做法，等到選手返國時才配發。

日本報知體育報導，東奧暨帕運組織委員會選手村總經理北島隆今天說，東奧期間準備的約16萬枚保險套，將在各國代表團返國時再配發。

北島強調，奧運配發各選手保險套，是國際奧林匹克委員會（IOC）為宣導預防愛滋病，從1988年的漢城奧運起所實施的活動。

他說，這麼做主要是看準運動選手都有一定的宣傳力，希望選手們回到母國後都能持續宣導預防愛滋病，「持續不停止這樣的宣導活動很重要」。

每日體育報導，北島強調，這些保險套不是要讓選手們在選手村內使用，而是為了宣導預防愛滋病。不過，不同於過往都是在奧運期間配發，北島說，這次將在代表團辦理返國手續時發放。

另外，有關東奧選手村內開放選手喝酒的部分，北島說，規定就是吃飯也只能一個人，雖然可以在私人空間喝酒，但希望所有選手都在房內獨自喝就好。

帕運

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