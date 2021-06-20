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日媒：東奧開幕式擬最多開放兩萬人進場

中央社 / 東京20日綜合外電報導
日本東京奧運預計7月23日開幕。 路透社
日本東京奧運預計7月23日開幕。 路透社

日本東京奧運預計7月23日開幕，日本電視台報導，有關東奧開幕式場內觀眾數，目前傳出東奧暨帕運組織委員會等單位，正在檢討有別東奧賽事觀眾上限數，最多開放兩萬人進場。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，相關單位正在檢討東奧與帕運進場觀眾數，將比照日本政府對境內大型活動舉辦標準，最多開放一萬人進場。

但相關人士透露，目前只針對開幕式，朝最多開放兩萬人進場進行協調。

依照相關單位原先規劃，東奧開幕式將開放一般民眾約9300人進場，另外還有贊助商等大會相關人士約1萬500人、國際奧林匹克委員會（IOC）及國會議員等所謂的典禮相關人士約7300人，總計超過2萬7000人。

若要將進場人數壓低到兩萬人以內，相關單位仍必須進行人數縮減。

東奧開幕式將在新完工的主場館「國立競技場」舉行。國立競技場包含地上5層、地下2層，建築面積約6萬9600平方公尺，最多可容納約6萬名觀眾。

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