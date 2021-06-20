聽新聞
test
0:00 / 0:00
日媒：東奧開幕式擬最多開放兩萬人進場
日本東京奧運預計7月23日開幕，日本電視台報導，有關東奧開幕式場內觀眾數，目前傳出東奧暨帕運組織委員會等單位，正在檢討有別東奧賽事觀眾上限數，最多開放兩萬人進場。
受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，相關單位正在檢討東奧與帕運進場觀眾數，將比照日本政府對境內大型活動舉辦標準，最多開放一萬人進場。
但相關人士透露，目前只針對開幕式，朝最多開放兩萬人進場進行協調。
依照相關單位原先規劃，東奧開幕式將開放一般民眾約9300人進場，另外還有贊助商等大會相關人士約1萬500人、國際奧林匹克委員會（IOC）及國會議員等所謂的典禮相關人士約7300人，總計超過2萬7000人。
若要將進場人數壓低到兩萬人以內，相關單位仍必須進行人數縮減。
東奧開幕式將在新完工的主場館「國立競技場」舉行。國立競技場包含地上5層、地下2層，建築面積約6萬9600平方公尺，最多可容納約6萬名觀眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言