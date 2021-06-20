東京奧運烏干達選手團抵日本 一人核酸檢測陽性

參加東京奧運暨帕運的烏干達選手團9人昨天傍晚搭機抵達東京成田機場，其中一人在機場接受核酸檢測（PCR）結果呈陽性反應。這是入境的東奧選手團首度檢測出呈陽性反應。

「朝日新聞」報導，來自東非烏干達的選手團昨天抵達成田國際機場（位於千葉縣）的團員包括拳擊、舉重、游泳選手及教練等人。

日本內閣官房表示，這些人出國前已施打2劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，出國96小時以內接受過2次核酸檢測（PCR），持有陰性證明。

烏干達選手團19日下午6時許（台灣時間5時許）與一般乘客約80人下機後，戴著口罩排成一排出現在機門，之後接受機場檢疫的唾液抗原檢測，但其中一人未能驗出結果，所以接受核酸檢測（PCR），檢驗結果呈現陽性。

此團其餘成員今天凌晨搭乘包租的巴士前往賽前集訓地大阪府泉佐野市。東京奧運預定7月23日開幕。