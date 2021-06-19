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網球／確定獲奧運男單門票 盧彥勳將在東京引退

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網球／確定獲奧運男單門票 盧彥勳將在東京引退

聯合新聞網 / 綜合報導
盧彥勳今天傳出確定獲得東奧網球男單門票的好消息。 法新社
盧彥勳今天傳出確定獲得東奧網球男單門票的好消息。 法新社

盧彥勳日前就預告ATP單打生涯邁入尾聲，目前則積極備戰6月底的溫布頓，今天傳出確定獲得東奧網球男單門票的好消息，屆時東京奧運舞台也將成為他生涯最後一戰，結束長達20年璀璨的職業生涯。

37歲的盧彥勳目前世界排名雖落居624名，但靠著2018年肩膀受傷前提出的保護排名(當時71名)，讓他在ITF國際網總第一階段東奧資格名單中排男單後補第二順位。隨著西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）兩位名將宣布退出東京奧運後，這位台灣男網傳奇也確定拿下門票，這將是他連續第五屆參戰奧運！

據《自由時報》報導，近幾年扛著台灣在職業網壇拚戰的盧彥勳表示，這或許是他為國家打拼的最後一戰，不敢說是完美結束，但真心感謝台灣的栽培，無論如何都不會帶著遺憾引退。

事實上盧彥勳不只卡位男單，甚至有機會報名男雙，網協也以向ITF提出申請，莊吉生、謝政鵬、楊宗樺等3名好手均入列，代理秘書長王凌華表示就看盧彥勳想與誰搭檔。

東奧中華隊 2020東京奧運 盧彥勳

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