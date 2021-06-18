成田機場迎東奧 跑道旁草坪秀TOKYO 2020字樣

距離日本東京奧運開幕約1個多月，東京成田機場在兩條跑道旁修剪草坪，做出巨大的「TOKYO 2020」字樣，迎接即將來臨的東奧。

日本放送協會（NHK）報導，A跑道旁的文字約全長110公尺、寬15公尺，在飛機上起飛或降落時，以及航廈的展望台等處都能看到。

東京奧運與帕運雖然因疫情不開放外國觀光客，但選手與奧運相關人士仍會從成田機場入境日本。

成田機場公司經理大河原啟說，成田機場是選手與相關人士來日本的第一個場所，將秉持著好好款待的心情來歡迎他們。