快訊

疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成田機場迎東奧 跑道旁草坪秀TOKYO 2020字樣

中央社 / 東京18日綜合外電報導
成田機場。 美聯社
成田機場。 美聯社

距離日本東京奧運開幕約1個多月，東京成田機場在兩條跑道旁修剪草坪，做出巨大的「TOKYO 2020」字樣，迎接即將來臨的東奧。

日本放送協會（NHK）報導，A跑道旁的文字約全長110公尺、寬15公尺，在飛機上起飛或降落時，以及航廈的展望台等處都能看到。

東京奧運與帕運雖然因疫情不開放外國觀光客，但選手與奧運相關人士仍會從成田機場入境日本。

成田機場公司經理大河原啟說，成田機場是選手與相關人士來日本的第一個場所，將秉持著好好款待的心情來歡迎他們。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

日本政府防疫專家會長領銜 籲東奧採無觀眾比賽

網球／全力備戰溫網 汀恩宣布退出東奧

羽球／戴資穎力拚東京奧運金牌 外媒：這可能是最後一搏

日本政府協調東奧觀眾 日媒爆料擬定「以1萬人為上限」

相關新聞

羽球／戴資穎力拚東京奧運金牌 外媒：這可能是最後一搏

世界球后戴資穎今夏力拚生涯首面奧運金牌，有印度媒體《THE BRIDGE》以「戴資穎能否突破大賽魔咒，贏下首面奧運獎牌」為題，指出她若要在大型賽事證明自己，這屆東奧可能是最後一搏。 文中提到，戴

成田機場迎東奧 跑道旁草坪秀TOKYO 2020字樣

距離日本東京奧運開幕約1個多月，東京成田機場在兩條跑道旁修剪草坪，做出巨大的「TOKYO 2020」字樣，迎接即將來臨的...

日本政府防疫專家會長領銜 籲東奧採無觀眾比賽

日本政府的新冠肺炎對策分科會會長尾身茂等傳染病專家，今天向東京奧運暨帕運組織委員會與經濟再生大臣西村康稔遞交建議案，呼籲...

網球／全力備戰溫網 汀恩宣布退出東奧

世界排名第5的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），今（18日）在個人社群媒體表示，自己將退出本屆奧運，不過會如期參加6月底的溫布頓錦標賽。 連兩屆缺席奧運的汀恩透露：「能代表國家參加奧

日本政府協調東奧觀眾 日媒爆料擬定「以1萬人為上限」

東京奧運預計在今年7月23日至8月8日間舉行，但新冠疫情威脅仍在，日媒《讀賣新聞》援引幾名匿名官員的話報導稱，日本政府和...

網球／大坂直美不參加溫網 正在備戰東奧

日本女網好手大坂直美（Naomi Osaka）的經紀人表示，曾奪下4座大滿貫賽事冠軍的大坂不會參加今年的溫布頓（Wimb...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。