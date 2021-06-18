網球／全力備戰溫網 汀恩宣布退出東奧
世界排名第5的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），今（18日）在個人社群媒體表示，自己將退出本屆奧運，不過會如期參加6月底的溫布頓錦標賽。
連兩屆缺席奧運的汀恩透露：「能代表國家參加奧運是種榮耀，下這個決定其實很掙扎，但今年的起步不如預期，如果參加東奧無法拿出自己的最佳狀態。」他最近3個大滿貫的成績最佳僅止步八強。
27歲的汀恩認為自己還年輕，未來還有參賽奧運的機會，他表示：「我希望還能代表奧地利參加2024巴黎奧運。」
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