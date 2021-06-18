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羽球／戴資穎力拚東京奧運金牌 外媒：這可能是最後一搏

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎力拼東奧奪牌，外媒稱這可能是最後一搏。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎力拼東奧奪牌，外媒稱這可能是最後一搏。 圖／Badminton Photo提供

世界球后戴資穎今夏力拚生涯首面奧運金牌，有印度媒體《THE BRIDGE》以「戴資穎能否突破大賽魔咒，贏下首面奧運獎牌」為題，指出她若要在大型賽事證明自己，這屆東奧可能是最後一搏。

文中提到，戴資穎的擊球技巧精湛，假動作和網前的技術讓她成為近代最佳球員，巡迴賽勇奪26冠，18年也摘下亞運銀牌，不過在世錦賽或奧運等級的賽事卻從未站上頒獎台，

戴資穎參加過6次世錦賽及2次奧運，世錦賽有5次都止步於八強，奧運則2次都在16強被淘汰，然而本屆東奧將成為她的大好機會，因為贏下上屆里約奧運的西班牙名將瑪琳將缺席，而她也曾在去年年末提及自己可能在奧運後引退的消息，若能在今夏如願奪金，或許有機會藉此劃下生涯完美的句點。

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎

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