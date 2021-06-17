日本政府協調東奧觀眾 日媒：以1萬人為上限

日本時事通信社今天報導，根據多名相關人士透露，日本政府正以東京奧運及帕運最多開放一萬名觀眾進場為方向進行協調，將在近期舉辦的5方會談正式做出決定。

5方會談出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。

日本政府目前打算如期在6月20日解除東京都等地「緊急事態宣言」後，轉為實施「防止蔓延等重點措施」。

如果能在7月23日東奧開幕前解除「防止蔓延等重點措施」，預料將可適用「上限一萬人」進場的措施。

有關宣言及重點措施解除後，日本境內所舉辦的大規模活動限制，日本政府在16日舉行的防疫對策分科委員會上，提出最多開放一萬人進場的限制，作為解除後約一個月的過渡措施。