中華隊奪牌預測 台灣首度全4K及VR轉播賽事

2020東京奧運延後一年，預計在今年7月23日正式登場，目前中華隊已取得14種類，44席奧運資格，另外從目前奧運積分排名來看，羽球女單戴資穎、男單周天成和王子維、女子舉重郭婞淳等人，基本上都在確定取得奧運門票的名單內。總體來說，估算剩餘尚未宣布的競技資格，預估本屆奧運參賽席位約落在55席左右，接近上屆里約奧運58名參賽席數。

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在迎接奧運精彩盛事之前，先來回顧一下上屆里約奧運的精彩戰績，當時由女子舉重許淑淨摘下第一面金牌，並取得一金二銅的獎牌。今年中華隊的實力更是倍加關注，有望奪得更多獎牌。

除了根據美國大數據網站Gracenote預測，中華隊有望拿下10面獎牌外，來自體育署的評估，認為除了再戰2020東京奧運的郭婞淳與羽球「世界球后」戴資穎具有奪下金牌的實力外，體操李智凱和唐嘉鴻、空手道文姿云、拳擊林郁婷和陳念琴、射擊楊昆弼、吳佳穎和田家榛、柔道連珍羚和楊勇緯，以及取得射箭滿額參賽的男女代表隊等，皆有機會在今年奧運取得不錯成績。

2016里約奧運中華隊射箭女子團體拿下銅牌 圖／愛爾達 提供

2016里約奧運郭婞淳舉重女子58公斤級銅牌 圖／愛爾達 提供

除此之外， PTT上亦針對今年奪牌預測發起了網路投票活動，網友們反應熱烈，共號召1萬3千多人的響應投票，而他們最看好的前三名分別是：羽球「世界球后」戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、田徑標槍「黃金右臂」鄭兆村，充分感受到網友對中華健兒們在奧運精彩表現的期待。

PTT發起奪牌預測投票活動，網友預測奪牌前三名為戴資穎、郭婞淳、鄭兆村。 圖／網路截圖

眼看距離剩下不到一個月的奧運即將登場，這次中華隊所帶來的精彩陣容，絕非小覷，為免錯過任何一個精彩瞬間，中華電信首推4K奧運頻道與VR奧運轉播，並結合VR新技術打造全新收視方式，在家即可選擇喜歡的觀賽位置，像是親臨現場般地，體驗最完整的賽事轉撥，即日起至110年8月31日止，凡申辦中華電信指定業務，即可參加應援抽獎活動！

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備註：在疫情影響下，2020東京奧運將是最難預測成績的一屆奧運，並充滿變數，數據僅供參考