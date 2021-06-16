東京奧運若閉門舉行 金融時報：須221億元紓困金

東京奧運預定7月23日開幕，主辦單位決議拖到最後一刻，才決定是否開放日本觀眾入場。「金融時報」報導，奧運如果閉門舉行，將須約8億美元（約新台幣221億元）的公共紓困金。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，最近的預算顯示，2020東京奧運組織委員會仍假設將全面開放體育館。根據金融時報對組委會帳戶的分析，東京奧運組委會已經花光數以十億計日圓的門票收入，從納稅人身上取得新補助，將是用來支應退款的唯一方法。

日本政府決議自7月23日起舉辦奧運，而是否允許當地觀眾入場的決定，已成為奧運舉辦的最大爭議點之一。

日本首相菅義偉在英國康瓦爾（Cornwall）舉辦的七大工業國集團（G7）峰會上指出，如果情況允許的話，日本決議讓觀眾入場觀賽。

他說：「考量到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染狀況，我們將依據其他體育賽事允許的進場量決定容納人數。」

如果完全或部分禁止觀眾入場，東京將陷入必須退票的窘境，因為東京都已同意承擔舉辦奧運的費用。

組委會預計今年將獲得6680億日圓的收入，其中約900億日圓將是門票收入，占2020東京奧運商業收入的近一半，其餘是來自公共注資。

2020東京奧運上週發布的資產負債表顯示，主辦單位負債金額達1183億日圓，是收到的預付款項。其中多數是日本民眾近兩年前支付的門票收入。

醫師與公共衛生專家建議日本舉辦無觀眾的奧運，以防COVID-19擴散，但主辦單位與贊助商希望至少能讓一些觀眾入場，以回收他們投資的資金。

東京每天通報的確診病例介於300到400例之間，直至6月20日前仍將實施緊急事態。奧運組委會決議延至6月底再決定是否開放觀眾入場，希望屆時疫情能有所改善。