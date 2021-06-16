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日本專家估算 東奧開放觀眾進場恐增萬人染疫

中央社 / 東京16日綜合外電報導
日本防疫專家今天提出估算表示，如果東京奧運及帕運開放觀眾入場觀賽，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計染疫人數可能比閉門比賽增加約一萬人。 歐新社
日本防疫專家今天提出估算表示，如果東京奧運及帕運開放觀眾入場觀賽，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計染疫人數可能比閉門比賽增加約一萬人。 歐新社

日本防疫專家今天提出估算表示，如果東京奧運及帕運開放觀眾入場觀賽，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計染疫人數可能比閉門比賽增加約一萬人。

日本共同社報導，提供防疫對策建議的專家組織今天在日本政府厚生勞動省舉行會議並提出估算，假設就算傳染力強的印度變異病毒株影響不大，7月開始的東奧期間仍有可能必須再度發布「緊急事態宣言」。

負責彙整估算的日本國立傳染病研究所及京都大學等組成的團隊表示，如果東奧及帕運開放觀眾進場，累計染疫人數可能比閉門比賽增加約一萬人。

專家組織指出，雖然疫情擴大地區看似有趨緩跡象，但仍有地區因為外出人潮增加，疫情下降速度已變慢，「令人憂慮（疫情）未來恐將反彈」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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