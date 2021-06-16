棒球／南韓教頭喊話衛冕金牌 解釋沒選秋信守、吳昇桓原因

韓國奧運棒球代表隊今天公布24人名單，國家隊常客秋信守、吳昇桓並沒有入選。韓國隊在2008年北京奧運奪下金牌，相隔13年奧運再度有棒球項目，總教練金卿文喊出要衛冕金牌。

韓國隊24人包括投手崔元準、高永表、曹尚佑、韓賢熙、朴世雄、元太仁、高祐錫、車雨燦、金民宇、李義理；捕手有梁義智、姜珉鎬；內野手有姜白虎、吳在一、朴珉宇、崔周煥、許敬民、黃載均、吳智煥、金慧成；外野手有李政厚、金賢洙、朴健祐、朴海旻。

這次名單中有許多年輕好手，其中左投李義理年僅19歲，是起亞虎的新星。落選的遺珠中，最被韓國媒體關注的是擁有大聯盟資歷的投手吳昇桓及野手秋信守，金卿文說明，「我也覺得很遺憾，本來也希望能和他們一起參加奧運，不過秋信守的手肘狀況不好，而且和姜白虎的位置重疊。」

至於吳昇桓，金卿文說：「13年前他跟我們一起參加奧運，這次雖然也想跟他一起，不過我認為高祐錫也很好，最後選擇了高祐錫。」年僅22歲的高祐錫為LG雙子隊投手，因為投球型態相似，被稱為吳昇桓的接班人，最快球速可達158公里。

金卿文表示，距離上次奧運有棒球項目已經過去13年（2008年北京奧運），東京奧運再度有棒球賽事，「雖然很高興，但也有點遺憾，好不容易打進奧運了，會將衛冕金牌當作目標盡全力。」距離奧運還有1個多月，談及接下來的計畫，金卿文表示，要先等職棒上半季結束，在這之前會持續關注選手的狀態。

東京奧運棒球項目將在7月28日至8月7日進行，參賽隊伍包括地主日本、韓國、以色列、墨西哥及美國，最後一張門票會在「3搶1」最終資格賽產出，由多明尼加、委內瑞拉及荷蘭爭取。