快訊

移工群聚感染擴散！科技大老們最深的恐懼 憂「停工斷鏈」

總統府發三點聲明：菲律賓未對台提出疫苗協助 也未致函

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／周天成接受外媒專訪 稱有信心爭奪東奧金牌

中央社 / 台北15日綜合外電報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

法新社今天報導，台灣羽球一哥周天成雖然沒有教練，仍放眼要在東京奧運爭奪羽球金牌，這是一項非正統途徑，但他希望這項決定將有助自己在東奧奪金。

法新社指出，世界排名第四的周天成，自2019年起與他的全職教練分道揚鑣，由他的物理治療師高敏珊充當精神導師、啦啦隊長和批評者角色，自此他開始茁壯成長。

今年31歲的周天成接受法新社訪問時表示：「台灣的實力已增強許多，很有機會獲勝。自2016年來，我成長且進步許多，我覺得自己有機會贏得（奧運）獎牌，甚至是金牌。」

報導提及，許多國家的政府未能就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情作充分準備，而台灣儘管過去一個月病例激增，但之前阻止了國內最初疫情爆發，將病毒阻絕在國門之外一年，得以讓國內選手多半時間過著正常生活。

身為虔誠基督徒的周天成表示：「我覺得，上帝在此給予台灣運動員心理優勢。一些其他國家的運動員必須停止訓練，或得在參加訓練前進行冠狀病毒檢測。」

台灣在歷經一年平靜後，過去一個月來確診病例激增，促使政府提高防疫警戒等級，加強社交距離規定。因此自5月中旬以來，奧運國手一直在高雄國訓中心訓練，與外隔絕。

但周天成指出，住在國訓中心使他更專注。他表示：「由於最近疫情爆發，現在有許多恐懼及不安全感，而我希望樂觀以待。」

關於在沒有教練情況下參加東奧，周天成解釋說：「並不是我很棒，所以我不需要教練，或是沒有任何人可以教我。」他還說，現今安排很適合他。

周天成說：「每個人都有我能學習之處…這種方法對我最能奏效。上帝就是我的教練。」

周天成 羽球 啦啦隊

延伸閱讀

羽球／印尼傳奇好手猝逝 塞提阿萬：謝謝你成為我搭擋

傳文在寅將為東奧訪日 日本政府否認：不是事實

努力破冰！日媒：文在寅擬出席東奧開幕式 盼會晤菅義偉

東奧倒數39天 日媒：傾向開放讓觀眾進場

相關新聞

羽球／周天成接受外媒專訪 稱有信心爭奪東奧金牌

法新社今天報導，台灣羽球一哥周天成雖然沒有教練，仍放眼要在東京奧運爭奪羽球金牌，這是一項非正統途徑，但他希望這項決定將有...

游泳／拚東奧資格 中華泳將赴葡萄牙挑戰馬拉松資格賽

除了已經獲得資格的王星皓與王冠閎外，中華泳協今天再派出男子選手卓承齊、曾楷文與女子選手王怡臻啟程葡萄牙爭取東京奧運馬拉松...

影／中華三泳將今出征葡萄牙 爭取東奧馬拉松游泳資格

我國目前在東京奧運游泳項目已經取得兩席資格，分別是王星皓與王冠閎。隨著東奧時間越來越近，中華泳協持續拼戰奧運資格，派出男...

東奧倒數39天 日媒：傾向開放讓觀眾進場

在英國舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會昨天落幕，峰會公報記載支持東京奧運。預定7月23日開幕的東京奧運是否開放觀眾進...

網球／大坂直美首獲奧運參賽資格 錦織圭也獲出賽權

決定東京奧運網球單打出賽資格的世界排名今天出爐，日本女網好手大坂直美以世界排名第2確定首度獲得奧運出賽資格；日本男網好手...

東奧／王翌達返家充飽電後再出發 空手道奧運門票到手

台灣好手王翌達去年底剛升格為人父，因疫情無法常陪伴家人，曾心情低落，趁出國前返家「充電」，更無後顧之憂，今天奧運空手道世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。