東奧倒數39天 日媒：傾向開放讓觀眾進場

在英國舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會昨天落幕，峰會公報記載支持東京奧運。預定7月23日開幕的東京奧運是否開放觀眾進比賽場館，日本首相菅義偉表示本月內將做決定。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，日本政府相關人士表示，東京奧運暨帕運（簡稱東奧）不可能不開放觀眾進場，目前朝向讓觀眾進場的方向做研議。

日本政府的立場一直是希望舉辦一場有觀眾進場的東奧。但今年4月底至5月初，東京都單日新增2019冠狀病毒疾病（COVOD-19）確診數逾1000例時，政府內部有人認為東奧可能採閉門賽（不開放觀眾進場）的方式舉辦。

不過，隨著2019冠狀病毒疾病的疫苗接種加速進行，菅義偉認為東京舉辦有觀眾的奧運的可能性增大。

菅義偉昨天對媒體表示，將視日本境內的疫情，以及參考其他的體育活動的人數上限，於6月做出決定。

報導說，日本政府內部有看法認為，觀眾人數可能是比賽場館容納人數的5成或最多可容納5000人。

有關東奧是否開放觀眾觀賽，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂最快本週將提出建言。有一名分科會成員憂心地說：「若以傳染病專家的立場來說，東奧將成為疫情擴大的要素。」

東奧組織委員會11日表示，東奧舉辦期間如果包括選手和相關人士共7萬7000人來到日本的話，估算COVID-19單日確診病例平均一天是7.7例，這不包括在日本境內的東奧相關人士和觀眾確診的情況。

東奧期間，來自海外的相關人士平均每天住院數巔峰期將達11.7人、住宿療養人數約57.6人。不過，這是在沒接種疫苗的情況下的估算，實際上可能比這些數字大幅減少。

東奧組織委員會表示，東奧門票已售出了約500萬張，相當所有門票的42%。預料東京的觀眾人數最巔峰期是7月31日，估計有22萬5000人。

日本醫師會副會長豬口雄二表示，這是沒估算到觀眾染疫的風險，如果要開放給觀眾觀賽的話，就應提出包含觀眾在內的數據等做說明才是。