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網球／大坂直美首獲奧運參賽資格 錦織圭也獲出賽權
決定東京奧運網球單打出賽資格的世界排名今天出爐，日本女網好手大坂直美以世界排名第2確定首度獲得奧運出賽資格；日本男網好手錦織圭雖然世界排名下滑，但也獲東奧出賽權。
日本放送協會（NHK）報導，法國網球公開賽結束後的最新世界排名，決定可出賽東奧的男女選手各56人。
根據今天公布的世界排名，雖然23歲的大坂因為不出席法網賽後記者會選擇退出賽事，但在女單排名依舊名列世界第2，確定獲得東奧參賽權。
大坂5月31日宣布退出法網暫離球場，並公開自己的「憂鬰狀態」，令人關注她是否會出賽東奧。相關人士說，東奧是大坂本人的夢想，絕對會出賽。
TBS電視台報導，相關人士表示，大坂曾在本月上旬表達出賽東奧想法，她說「我一定會出賽奧運」。
在日本男子選手部分，25歲的西岡良仁排名第56名、31歲的錦織圭排名第57名；西岡是首度獲得奧運參賽權，錦織則是連續4屆獲參賽資格。
東京體育網報導，錦織保持10年7個月的「日本第一」寶座，已被西岡所奪下。
錦織從2010年11月8日起，就一直是日本選手在世界排名的最高位。
每日新聞報導，錦織從2011年10月起就保持在全球前50名內，當時以世界排名第30刷新日本男子選手松岡修造的第46名紀錄，之後排名持續上升，在2014年美國網球公開賽首度闖入決賽，世界排名躍升到前10名，並在2015年3月締造生涯最佳的世界排名第4。
雖然要獲得奧運參賽資格必須在世界排名第56名以內，但由於單打部分每個國家或地區最多只能有4人參賽，前56名選手中有超過5人同屬一國或地區，所以釋出名額讓排名56名後的選手取得參賽權。
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