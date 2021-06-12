日本試算 東奧每天將約7.7名選手等海外人員染疫

日本時事通信社報導，東京奧運暨帕運組織委員會11日公布一項試算，在東奧及帕運舉行期間，來自海外的選手及相關人士，平均每天會有7.7人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

這項試算以共有7萬7000名選手及相關人士抵日作為前提，並不包括日本國內相關人士及可能入場觀賽的觀眾。

試算是以日前在日本境內舉行的東奧測試賽感染狀況等作為根據，預測東奧及帕運舉行時，在感染高峰時的海外相關人士會有11.7人住院，另有57.6人住進住宿療養設施。

由於試算以未接種疫苗作為條件，居時實際感染情況有可能較試算數字大幅減少。

共同社中文網報導，據東京都政府等機構表示，參加4次東奧測試賽的運動員等約700人中，病毒檢查結果為陽性的是一名教練，據此把出現感染者的比率假設為0.2%。

奧運期間預計約有1萬8000名運動員等和約5萬9000名相關人員抵達日本，因此預估整個奧運期間將有154人左右感染。

根據過往奧運舉辦經驗，運動員們在東道主國停留時間約為20天，依該數據算出每天有7.7人感染。住院患者人數則參考了東京都內的住院率等。

東京都政府表示，如果其他國家的疫苗接種取得進展，人數有可能減少。