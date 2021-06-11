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東奧開幕在即 1萬8000名工作人員下周起打疫苗

中央社 / 東京11日綜合外電報導
東京奧運相關人員下周接種疫苗。 美聯社
東京奧運相關人員下周接種疫苗。 美聯社

為使外界對東京奧運安全舉辦有信心，組織委員會今天表示，包括裁判與志工共1萬8000名奧運工作人員將從下週開始施打疫苗。

因疫情延宕的2020東京奧運僅剩6週時間就將開幕，日本官員現仍對抗國內反對意見，也擔心奧運活動可能會使病毒傳播。

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子表示，她希望注射疫苗能使工作人員「內心平靜地投入奧運活動」，凡是「得頻繁且密切接觸運動選手」的工作人員，都是施打疫苗的對象。

這些人包括裁判、選手村的工作人員、僱員與承包商、機場地勤，以及日本奧會的藥檢官員與助理。

至於7萬名志工當中，若有些人可望頻繁和密切接觸選手，也將注射疫苗。

橋本聖子指出，疫苗接種將從18日開始，並在7月23日奧運開幕前施打第2劑。

2020東京奧運 帕運

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