聽新聞
test
0:00 / 0:00
東奧開幕在即 1萬8000名工作人員下周起打疫苗
為使外界對東京奧運安全舉辦有信心，組織委員會今天表示，包括裁判與志工共1萬8000名奧運工作人員將從下週開始施打疫苗。
因疫情延宕的2020東京奧運僅剩6週時間就將開幕，日本官員現仍對抗國內反對意見，也擔心奧運活動可能會使病毒傳播。
東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子表示，她希望注射疫苗能使工作人員「內心平靜地投入奧運活動」，凡是「得頻繁且密切接觸運動選手」的工作人員，都是施打疫苗的對象。
這些人包括裁判、選手村的工作人員、僱員與承包商、機場地勤，以及日本奧會的藥檢官員與助理。
至於7萬名志工當中，若有些人可望頻繁和密切接觸選手，也將注射疫苗。
橋本聖子指出，疫苗接種將從18日開始，並在7月23日奧運開幕前施打第2劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言