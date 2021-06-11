國際奧會7月投票 2032奧運可望由澳洲布里斯本主辦

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天宣布，國際奧會決定在下個月的大會中，表決是否由澳洲的布里斯本承辦2032年的夏季奧運。

法新社報導，國際奧會執行委員會已同意由澳洲昆士蘭的布里斯本作為唯一的候選城市。

國際奧會102名委員將在7月21日的大會上，投票表決這項提案。今夏日本東京奧運訂於7月23日登場。

國際奧會主席巴赫說：「（決定權）現已交在國際奧會各委員手中，他們7月21日將在東京對此表決。」

國際奧會表示，奧會執委會之所以能一致通過讓布里斯本成為唯一候選主辦城市，要歸功於布里斯本的2032奧運組委會、澳洲奧會及他們的合作夥伴，多年來在各方面測試所做的努力。

國際奧會今年2月時表示，布里斯本是他們屬意的2032年奧運主辦城市，還說他們會與布里斯本奧運組委會展開「專門對話」。

國際奧會2019年6月採用新的主辦城遴選方式，以解決有能力者沒人想辦、想申辦者卻沒錢等問題，而2032年是首次採用新制決定主辦方的奧運。

2024年奧運申辦期間，羅馬、漢堡、布達佩斯相繼退出爭取，巴赫當時就感嘆舊遴選過程造就輸家。2017年，國際奧會敲定由巴黎承辦2024年奧運、洛杉磯承辦2028年奧運後，就萌生改變遴選方式的念頭，並設立一個新機制確認日後主辦城。

但儘管國際奧會已屬意2032年奧運交由布里斯本承辦，卡達仍重申他們想爭取主辦的渴望。

路透社報導，如無意外布里斯本下月應能從表決勝出，成為繼1956年墨爾本、2000年雪梨後，第3個承辦夏季奧運的澳洲城市。

其實有意主辦2032奧運的國家與城市不少，包括印尼、中國、卡達首都杜哈及德國的魯爾區都曾表態。但國際奧會的遴選新制已不再讓各城市彼此競爭，布里斯本今年2月因備受國際奧會讚賞，形同早早脫穎而出。