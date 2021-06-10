聽新聞
test
0:00 / 0:00
籌備東奧 國際奧會副主席柯茲15日訪日
距離東京奧運開幕倒數43天，東京奧運暨帕運組織委員會事務總長武藤敏郎今天對媒體表示，國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲等人預定15日訪問日本。
日本體育報Daily Sports電子版報導，武藤今天對媒體透露，柯茲（John Coates）、國際奧會執行長杜比（Christophe Dubi）等人預定本月15日訪日，在日本將待到東奧開幕。
報導指出，柯茲、杜比等人此行是為了東奧最後的籌備工作。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）可能於7月東奧開幕前訪日。
武藤表示，柯茲等人入境日本的規定與規範東奧相關人士的防疫措施一樣。按目前的規定採取3天隔離，11天之內須遵守行動規範。
日本為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，對東京、大阪等地發布緊急事態宣言，經2度延期後，預定6月20日解除。
柯茲上個月說，即使是在「緊急事態宣言」下，東奧也會舉辦。此話一出，受到日本國內許多人反彈。
報導說，國際奧會方面已宣布柯茲訪日的行程，但日本奧運大臣丸川珠代本月8日在例行記者會上說：「還在磋商，並沒聽說（柯茲等人）訪日行程，可能是尚未決定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言