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籌備東奧 國際奧會副主席柯茲15日訪日

中央社 / 記者楊明珠東京10日專電
柯茲。 路透
柯茲。 路透

距離東京奧運開幕倒數43天，東京奧運暨帕運組織委員會事務總長武藤敏郎今天對媒體表示，國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲等人預定15日訪問日本。

日本體育報Daily Sports電子版報導，武藤今天對媒體透露，柯茲（John Coates）、國際奧會執行長杜比（Christophe Dubi）等人預定本月15日訪日，在日本將待到東奧開幕。

報導指出，柯茲、杜比等人此行是為了東奧最後的籌備工作。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）可能於7月東奧開幕前訪日。

武藤表示，柯茲等人入境日本的規定與規範東奧相關人士的防疫措施一樣。按目前的規定採取3天隔離，11天之內須遵守行動規範。

日本為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，對東京、大阪等地發布緊急事態宣言，經2度延期後，預定6月20日解除。

柯茲上個月說，即使是在「緊急事態宣言」下，東奧也會舉辦。此話一出，受到日本國內許多人反彈。

報導說，國際奧會方面已宣布柯茲訪日的行程，但日本奧運大臣丸川珠代本月8日在例行記者會上說：「還在磋商，並沒聽說（柯茲等人）訪日行程，可能是尚未決定。」

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