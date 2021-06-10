快訊

解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

食藥署公布國產疫苗EUA標準 專家教你看懂關鍵

網球／俄羅斯無法掛名 梅德維夫將以「ROC」出戰東奧

聯合新聞網 / 綜合報導
男子網球世界排名暫居第二的俄羅斯好手梅德維夫。 路透社
男子網球世界排名暫居第二的俄羅斯好手梅德維夫。 路透社

網球男子排名世界第二的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）由於母國因禁藥條例遭判2年內不得以國家名義參加國際賽事，因而將改用「ROC」（Russian Olympic Committee）征戰東京奧運。

除了梅德維夫以外，世界第7的羅布雷夫（Andrey Rublev）以及同為「夫字輩」的排名25、26的卡察諾夫（Karen Khachanov）與卡拉采夫（Aslan Karatsev）都將參賽。

女網則有世界排名30的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、剛打進法網四強的帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）、34與37名的亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）卡薩金娜（Daria Kasatkina）等人，他們都將為「ROC」出戰。

東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

網球／俄羅斯無法掛名 梅德維夫將以「ROC」出戰東奧

網球男子排名世界第二的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）由於母國因禁藥條例遭判2年內不得以國家名義參加國際賽事，因而將改用「ROC」（Russian Olympic Committe

網球／法網闖8強 高芙樂意獻奧運處女秀

剛在法網創下個人大滿貫最佳戰績的美國17歲小將高芙（Coco Gauff），下周一世界排名將創個人新高，她透露自己「肯定...

羽球／女雙東奧候補一 中華隊靜候佳音

我國羽球「黃金男雙」王齊麟今天在社群平台分享奧運資格到手的心得，期待在疫情下的特別奧運能衝擊各國好手，不過中華羽球協會表...

籃球／生涯獨缺奧運獎牌 美媒曝柯瑞5成機率前往東京

2009年選秀會以第7順位加盟勇士，陣中王牌柯瑞(Stephen Curry)長達12年的職業生涯中榮耀無數，但履歷中卻獨缺一塊奧運獎牌，而根據美媒《The Athletic》報導，隨著本賽季勇士無緣

考量場館等因素 日本東奧大臣：延期相當困難

日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代今天說，考量到比賽場館及住宿場地等因素，東奧及帕運要延期相當困難。另外，丸川還說，正在...

體操／美錦賽7度封后 「黑珍珠」東奧目標是超越4金

2016年里約奧運掃進4面金牌，從此聲名大噪的美國體操女王「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles），今(8日)在美國女子體操錦標賽中，挾帶著衛冕奧運氣勢，再度拿下賽會第7面個人全能金牌，這也讓拜爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。