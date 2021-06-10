網球／俄羅斯無法掛名 梅德維夫將以「ROC」出戰東奧

網球男子排名世界第二的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）由於母國因禁藥條例遭判2年內不得以國家名義參加國際賽事，因而將改用「ROC」（Russian Olympic Committee）征戰東京奧運。

除了梅德維夫以外，世界第7的羅布雷夫（Andrey Rublev）以及同為「夫字輩」的排名25、26的卡察諾夫（Karen Khachanov）與卡拉采夫（Aslan Karatsev）都將參賽。

女網則有世界排名30的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、剛打進法網四強的帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）、34與37名的亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）卡薩金娜（Daria Kasatkina）等人，他們都將為「ROC」出戰。