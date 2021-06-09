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籃球／生涯獨缺奧運獎牌 美媒曝柯瑞5成機率前往東京

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒曝有5成機率參加今年東京奧運，柯瑞有望拿下個人生涯第一枚奧運獎牌。 美聯社
美媒曝有5成機率參加今年東京奧運，柯瑞有望拿下個人生涯第一枚奧運獎牌。 美聯社

2009年選秀會以第7順位加盟勇士，陣中王牌柯瑞(Stephen Curry)長達12年的職業生涯中榮耀無數，但履歷中卻獨缺一塊奧運獎牌，而根據美媒《The Athletic》報導，隨著本賽季勇士無緣進入季後賽，再度以神勇表現成為年度MVP候選人的柯瑞，有5成機率參加今年東京奧運，有望拿下個人生涯第一枚奧運獎牌。

與柯瑞同梯的球員中，哈登(James Harden)、德羅展(DeMar DeRozan)皆隨美國隊拿下奧運金牌，而厄文(Kyrie Irving)、湯普森(Klay Thompson)、戴維斯(Anthony Davis)這些後輩也歷經過奧運洗禮，曾兩度在世界盃披上美國隊戰袍的柯瑞，《The Athletic》指出，隨著勇士提早結束賽季，柯瑞將有50%的機率代表美國出征奧運。

《The Athletic》也提到，NBA季後賽賽程將會進行至七月，而奧運籃球項目將在7月24日火熱開打，一些潛在爭冠球隊的球星如籃網杜蘭特(Kevin Durant)、厄文，以及快艇雷納德（Kawhi Leonard）、喬治(Paul George)可能不會參賽，加上湖人雙王牌詹姆斯(LeBron James)、戴維斯皆有傷在身，以往星光熠熠的美國隊陣容，今年恐怕不再閃耀。

東奧籃球 2020東京奧運

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