聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／生涯獨缺奧運獎牌 美媒曝柯瑞5成機率前往東京
2009年選秀會以第7順位加盟勇士，陣中王牌柯瑞(Stephen Curry)長達12年的職業生涯中榮耀無數，但履歷中卻獨缺一塊奧運獎牌，而根據美媒《The Athletic》報導，隨著本賽季勇士無緣進入季後賽，再度以神勇表現成為年度MVP候選人的柯瑞，有5成機率參加今年東京奧運，有望拿下個人生涯第一枚奧運獎牌。
與柯瑞同梯的球員中，哈登(James Harden)、德羅展(DeMar DeRozan)皆隨美國隊拿下奧運金牌，而厄文(Kyrie Irving)、湯普森(Klay Thompson)、戴維斯(Anthony Davis)這些後輩也歷經過奧運洗禮，曾兩度在世界盃披上美國隊戰袍的柯瑞，《The Athletic》指出，隨著勇士提早結束賽季，柯瑞將有50%的機率代表美國出征奧運。
《The Athletic》也提到，NBA季後賽賽程將會進行至七月，而奧運籃球項目將在7月24日火熱開打，一些潛在爭冠球隊的球星如籃網杜蘭特(Kevin Durant)、厄文，以及快艇雷納德（Kawhi Leonard）、喬治(Paul George)可能不會參賽，加上湖人雙王牌詹姆斯(LeBron James)、戴維斯皆有傷在身，以往星光熠熠的美國隊陣容，今年恐怕不再閃耀。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言