考量場館等因素 日本東奧大臣：延期相當困難

日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代今天說，考量到比賽場館及住宿場地等因素，東奧及帕運要延期相當困難。另外，丸川還說，正在檢討讓東奧及帕運約7萬名志工全數施打疫苗。

日本朝日新聞報導，日媒詢問，部分海外媒體日前報導不只一家東奧贊助商提議東奧及帕運應延到秋天舉行，丸川說，東奧暨帕運組織委員會說沒聽聞這樣的事，「我目前的實際感受是，最後要延期相當困難」。

至於為什麼要延期有困難，丸川說，事前集訓場地等具體方案目前正持續進行協調，一旦變更舉辦日程，考量到確保比賽場館及住宿場地等事項，難道不是很困難的事嗎？

另外，產經新聞報導，丸川今天在參議院文教科學委員會備詢時說，已在檢討為東奧及帕運約7萬名志工全數接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

她說，大家同意朝這個方向推動。

當初報名在東奧及帕運各場館及選手村等地服務的志工人數約8萬人，不過後來因為疫情延期一年，導致約一萬人決定退出志工行列。