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體操／美錦賽7度封后 「黑珍珠」東奧目標是超越4金
2016年里約奧運掃進4面金牌，從此聲名大噪的美國體操女王「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles），今(8日)在美國女子體操錦標賽中，挾帶著衛冕奧運氣勢，再度拿下賽會第7面個人全能金牌，這也讓拜爾斯幾乎鎖定代表美國出征奧運的席位。
尋求衛冕奧運的拜爾斯此戰震懾全場，跳馬、地板動作及平衡木皆獲最高分，拿下全場最高的119.65分，與排名第二的李(Sunisa Lee)114.95分相差近5分，自2013年初次在美國錦標賽登場後，拜爾斯僅在2017年因故沒有參與，「黑珍珠」一共在此賽事拿下7面金牌，傲視群芳，賽後拜爾斯也透露東奧目標，是將自己奪下4金的紀錄向上推高。
東京奧運體操項目團體賽的名額，已從5名縮減至4位，個人項目也只有額外2個名額，對於競爭激烈的美國體操選手來說，爭取參賽資格更加艱辛，而拜爾斯幾乎可說是提前鎖定1席奧運參賽權，本屆美錦賽前8名的選手，將自動納入預計6月24日舉辦的奧運資格賽名單，有機會一雪落敗前恥。
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