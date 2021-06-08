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海外媒體採訪東奧 行動將受嚴格管理防疫

中央社 / 東京8日專電
外媒採訪東奧將受嚴格管控。 路透社
外媒採訪東奧將受嚴格管控。 路透社

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子今天在理事會上表示，對於來自海外採訪東奧的媒體人士，屆時將採取嚴格的行動管理，包括運用全球定位系統（GPS）。

東奧倒數45天，東奧組織委員會今天在東京召開理事會，會議前10分鐘開放媒體採訪。橋本聖子表示，要做好2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策，屆時因東奧訪日的人數將盡量減少。

針對來自海外採訪東奧的媒體，橋本表示已整理好規範。具體而言，將要求這些海外媒體不要到事先已登記的去處以外的地方，將運用GPS等嚴加管理行動。

來自海外的媒體人士入境日本後的14天之內不得使用大眾交通工具、下榻的宿舍只能住在與東奧組委會合作的飯店、可監督的設施，不能住在民間旅館（民泊）、友人家、少人數住宿設施等。媒體下榻的飯店將從原本約逾350家縮減至約150家。

橋本表示，對於違反規定者，將採取嚴格的因應措施。為了舉辦一場讓大家感到安心安全的奧運，每項措施將落實。

原訂2020年夏天舉行的東奧受到疫情影響延期一年，預定今年7月23日開幕，但是否因疫情再延期或取消，引起熱議。

英國金融時報電子版報導，東奧部分贊助商私下提議希望東奧延期至9月至10月之間舉行。對此，東奧大臣丸川珠代今天在內閣會議後的記者會上表示，東奧組委會已否認有那回事。

丸川說：「就我目前的實際感覺，東奧實在很難再延期。」舉例而言，接受海外選手進行集訓的作業已正具體進行中。

東京知事小池百合子5月在例行記者會上也已表示，東奧基本上很難再延期。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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