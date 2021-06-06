體操／曾經確診日本好手內村航平獲內定 可望4度出賽奧運

同時被用來選拔東京奧運代表選手的體操全日本項目別錦標賽，今天在群馬縣高崎市舉行，男子選手內村航平今天獲內定將代表日本出賽東奧，這是他第4度出賽奧運，項目是單槓。

日本放送協會（NHK）報導，另外被內定代表出賽東奧的男子選手，還包括谷川航及北園丈琉，這兩人都是首度出賽奧運。

內村航平現年32歲，出身長崎縣，3歲時開始練習體操，並在日本體育大學等地持續精進練習。19歲時就獲選出賽2008年北京奧運，並獲團體及個人綜合銀牌。曾於去年10月傳出確診新冠肺炎。

谷川航現年24歲，出身千葉縣，擁有卓越的跳躍力及正確的著地能力，專長自由體操及跳馬項目。高三時的2014年就獲體操全日本項目別錦標賽第3名，並在兩年後的同賽事獲跳馬冠軍。

北園丈琉現年18歲，出身大阪府，3歲時開始練習體操，並進入體操界強豪大阪清風高校就讀。他身高僅156公分，強項在於在6種體操項目都能有穩定的表現。