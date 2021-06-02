疫情延燒及個人因素 東奧8萬志工1萬人打退堂鼓

日本東京奧運及帕運預計夏天登場，今天已知約8萬名志工中，已有約1萬人選擇退出，理由是對疫情感到不安及個人時間無法配合等。東奧及帕運組織委員會說，對賽事舉辦沒有影響。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運及帕運期間在各比賽場館及選手村等地活動的約8萬名志工，目前已知約有1萬人退出。

東奧暨帕運組織委員會表示，原因可能跟對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情感到不安，及延期一年造成的環境變化有關，他們會採取相應措施，不會對屆時的東奧及帕運造成問題。

組織委員會日前錄取約8萬名志工，將在東奧及帕運舉行期間，投入到各比賽場館及選手村等地服務。不過，今年2月東奧暨帕運組織委員會前主席森喜朗失言，造成不少志工萌生退意。

接下來日本境內疫情持續擴散，還有志工面臨工作調動等因素，讓打退堂鼓的志工截至本月一日為止，已來到約一萬人。

東奧暨帕運組織委員會秘書長武藤敏郎說，可能有人在看完行事曆後發現有所衝突，他們會採取相應措施，不會讓東奧及帕運的舉辦造成問題。

TBS電視台報導，森喜朗失言風波後，約有1000名志工表明退意，但決定退出志工行列的人，在之後的3個月快速增加。

東奧暨帕運組織委員會表示，由於東奧及帕運的舉辦規模將精簡，加上不開放海外觀眾入境日本，相信減少志工數並不會對賽事舉辦造成特別影響。