日本政府防疫專家示警 要辦東奧就用最小規模辦

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂今天在國會備詢，考量到舉辦東奧可能帶來疫情擴散風險時說，「如果要舉辦東奧，應該用最小規模及最嚴格的管理方式來辦」。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，朝日新聞報導，尾身今天在眾議院厚生勞動委員會備詢時說，現在不是一般的時期，而是全球疫情大流行的時候；如果在這樣的情況下仍要辦東京奧運，作為主辦者的責任，必須盡可能縮小舉辦規模，並強化整體管理態勢。

尾身還說，如果不說清楚在這種情況下為何還要辦東奧，不認為一般民眾會願意配合。

對日本是否如期舉辦東奧，尾身至今立場都是不應由他們來做判斷，但他也表明，分科委員會很多成員都認為，身為專家的責任就是告知如何降低感染風險，及在什麼樣的情況下傳染風險高。