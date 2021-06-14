最強宅計畫攻略！4K劇院電視Panasonic JX750讓生活更放肆

本土疫情大爆炸！全台民眾開始真正進入長時間居家防疫的生活，隨著待在家的時間拉長，民眾對於視聽娛樂的品質要求也提高，高畫質、飽滿色彩細緻影像只是基本款，能夠串流線上影音、擁有劇院級環繞音效、手機螢幕可以投影到電視，看電視也能滑手機，還能盡情追劇、打Game，才能滿足時下消費者的需求。

高品質的視聽娛樂設備，是民眾長時間居家防疫的好夥伴。 圖／Panasonic 提供

你還在用手機電腦的小小螢幕看YouTube影片嗎?快解放你的雙眼！Panasonic今年全新推出的JX750系列，除搭載便利性十足的 Android TV系統，還內建Chromecast、YouTube、Netflix等便利功能，直覺式的使用介面，操作靈活，只要按下遙控器按鍵，就能直接切換APP，無論是YouTube和Netflix交替觀賞，或是把智慧型手機螢幕投影到電視上觀看，都超級方便！隨著疫情緊繃，現今許多企業改採遠距辦公，家中孩子停課不停學，長時間對著螢幕工作上課，一整天下來眼睛超痠澀，一台方便連網的智慧型電視絕對是必要的。

JX750系列使用遙控器就可以直接切換APP，無論是YouTube和Netflix交替觀賞，或是把手機螢幕投影到電視上，都超級方便。 圖／Shutterstock 提供

許多網友經過實測，都對JX750系列載入4K HDR 影音內容的速度感到大為驚艷，直呼「速度好快，非常適合急性子的人！」使用者還可下載和自製專屬首頁，按照自己的習慣和喜好，把最喜愛的應用程式、節目、電影設定在首頁，快速開啟，隨時想看就看，讓不太會用遙控器的長輩，也能輕鬆追劇。此外，JX750全新升級的「聲控影音遙控器」，新增懶人專屬「語音搜尋」功能，讓你搜尋影片不須手動輸入，只要一聲令下，就能找到想看的影片。

JX750全新升級「聲控影音遙控器」，新增「語音搜尋」功能，讓使用者免去手動輸入的麻煩，搜尋影片更輕鬆。 圖／Panasonic 提供

針對影像畫質表現，JX750延續這幾年Panasonic OLED、高階液晶電視都極為重視的特性，畫面還原電影原始風格，除了採用新一代更高等級的4K IPS LED超明亮面板、獨家日本製造的好萊塢 HCX 影像晶片，JX750還在真·自然六原色、多重HDR對應的電視色彩技術的基礎下，加上4K升頻技術，使畫面影像效果飽滿紮實、色彩階調鮮明，能忠實重現電影創作者心中理想的細緻畫質與豐富色彩。不只在較暗的畫面中可以清楚看見光影細節，觀賞MLB 轉播搭配高清晰動態模式，在棒球高速移動時，也能看清楚小白球的位置。欣賞史詩級的山水大片時，亮暗部細節均衡，整體色彩表現艷麗有層次，無論是看電影、看球賽、打game，都能呈現無與倫比的最佳畫質，日本影像技術果然不會令人失望！

JX750在真·自然六原色、多重HDR對應的技術基礎下，加上4K升頻技術，使畫面影像效果更升級。 圖／Panasonic 提供

不僅如此，JX750系列內建全音域喇叭，並具備3D Surround Effect 環繞音效技術，不用外接喇叭，就能展現劇院般的環場音效，還能選擇標準、清晰、運動、電影、音樂、新聞等各種功能模式。在標準模式下，即可感受到明顯開闊的環繞音場效果，且聲音的解析力相當出色，讓使用者在玩遊戲、看電影時，能夠擁有豐富的聽覺饗宴。此外，JX750系列內建Google Play Store，可下載超過7,000款應用程式及遊戲 ，滿足全家各式娛樂需求。疫情期間，就安心宅在家，享受JX750系列帶來的驚喜宅生活！JX750系列涵蓋43、49、55、65吋，能夠符合家中從客廳到房間等不同使用情境的空間需求，提供最舒適的觀影體驗。

JX750系列內建Google Play Store，可下載超過7,000款應用程式及遊戲 ，滿足全家各式娛樂需求。 圖／Shutterstock 提供

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