LG打造最大官方線上旗艦店！全民拚防疫、WFH抗菌節能家電一站購足

本土疫情持續延燒，遠距辦公學習蔚為主流，民眾待在家的時間拉長，提升居家防疫等級和生活品質顯得更為重要。為了讓消費者不用出門也能輕鬆採買所需家電，LG打造最大官方線上旗艦店，消費者只要連入「LG線上商城」(https://www.lg.com/tw/OBS)，就能一次瀏覽全品項，購入官方出貨、品質保證的LG健康節能家電，還享七天鑑賞期與全站免運，給予消費者安心、方便又超值的消費體驗。

LG打造最大官方線上旗艦店，官方出貨、品質保證，還享七天鑑賞期與全站免運。 圖／LG 提供

全方位衣物清潔護理，聰明阻絕病菌進家門

自疫情爆發以來，許多民眾更加重視個人衛生習慣和生活細節，深怕一個不小心，就把病菌帶回家。除了戴口罩、勤洗手，最容易沾染病毒的衣物當然也要徹底清潔。LG styler蒸氣電子衣櫥(https://www.lg.com/tw/styler)透過專利技術，有效去除衣物上99.9%的細菌及過敏原，外出衣物返家後就能放進衣櫥裡殺菌，同時保養衣物、去除異味，一些不容易清洗的家居品，如：絨毛玩偶、枕頭等也可放入清潔，因此成為近期最熱門的防疫家電。

外出衣物返家後就放進LG styler蒸氣電子衣櫥殺菌，有效去除衣物上99.9%的細菌及過敏原。 圖／LG 提供

而LG明星商品的TWINWash洗衣機讓您輕鬆將外出衣物與居家衣物分開洗，以避免衣物交互影響。並透過60度高溫蒸氣熱水雙重殺菌，擁有比一般洗衣機更強效的清潔效果，完成洗衣後，更建議使用Dryer免曬衣乾衣機(https://www.lg.com/tw/clothes-dryers) 二次殺菌除螨，並由獨家雙重極細密濾網強力濾除微塵、棉絮，避免衣物外曬時再次附著病菌髒污，同時採用低溫除濕式乾衣，讓衣服不變形，也被消費者喻為「防疫時代的家電神器」。

掌握室內空氣品質，築起全家人的防疫舒適圈

炎炎夏日待在家，一台節能、抑菌的空調是必備的。DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調-豪華清淨型，採用UVnano紫外線消毒殺菌，防過敏濾網及靜電微塵濾網可有效減少過敏原，讓室內空氣涼爽清新，搭配PuriCare 360°空氣清淨機 HEPA 13醫療級濾網，加上每分鐘釋放500萬奈米離子，經SGS測試有效過濾空氣中細菌達99.9%，更能為居家空氣品質把關。外出則使用PuriCare 口罩型空氣清淨機，把好空氣戴著走，搭配UV消毒充電盒，也可將手機、配件等放入，30分鐘可去除99.99%細菌。遇到連日下雨時，就用PuriCare 變頻除濕機智慧變頻穩定濕度，節能省電又靜音，每分鐘釋放抗菌奈米離子，有效去除空氣中99.9%細菌，全面淨化空氣，乾淨空氣吸的到。(LG小家電https://www.lg.com/tw/small-appliances)

PuriCare 360°空氣清淨機經SGS測試有效過濾空氣中細菌達99.9%。 圖／LG 提供

家務有幫手，餐餐輕鬆煮

全家人一起在家上班和上課，家務量肯定大增，關於打掃，就交給LG A9K系列WIFI濕拖無線吸塵器吧！只要在地面噴灑酒精或消毒水，就能吸塵+濕拖+除菌一次搞定，任何細微地方都不放過！若不想動手,也可選擇同樣能乾吸+濕拖的LG濕拖清潔機器人，或濕拖效能強大的M9銳眼拖地機器人，仿真人手勁旋轉拖地，達到真正的乾淨。

LG A9K系列WIFI濕拖無線吸塵器，吸塵+濕拖+除菌一次搞定！ 圖／LG 提供

在家三餐「自煮」防疫，冰箱冷凍庫已經爆滿了嗎? LG InstaView™敲敲看門中門冰箱，超大冷凍冷藏、隔層可調整靈活空間，大型鍋具也放得下，可減少外出採購食材次數；魔術保鮮蓋設計，鎖水保鮮，蔬果不易發霉腐敗，延長食材保鮮期。而採用LG專利技術的多功能智慧變頻微波爐，獨家抗菌易清潔塗層-沸石塗層，經SGS測試抗菌達99.99%，可以輕鬆擦拭不留菌，具有精準溫控功能，可加熱、氣炸、蒸煮、烘焙、做優格，一台抵多台，美味料理即時上桌，一次滿足煮婦的料理魂，連廚房殺手都有得救！

OLED電視完美貼近用戶需求，gram系列創造雙「螢」高效率

針對時下最夯的宅娛樂，LG OLED系列電視內建Netflix、APPLE TV，讓你有看不完的影集和電影；4組HDMI 2.1，輕鬆串連多台遊戲主機，揪好友一起上線玩GAME好過癮，低藍光不閃爍雙認證，長時間觀看讓眼睛不易疲勞，滿足全家人各式娛樂需求，宅在家多久都不無聊！

為因應消費者遠端工作模式，以及學生停課不停學的線上學習設備需求，LG gram系列也推出雙「螢」限時優惠方案，以具備絕佳性能及高續航力的 LG gram 輕薄筆電，搭配大螢幕顯示器，提升居家辦公學習舒適度，讓消費者可同時開啟多樣程式不lag、學習辦公不斷電，擁有雙「螢」高效率，同時兼顧雙眼健康。

LG gram系列推出雙「螢」限時優惠方案，大螢幕顯示器提升居家辦公學習舒適度。 圖／LG 提供

防疫「宅」家，e起更健康！LG全系列智慧家電都有聯網功能，使用者可以透過手機的ThinQ APP，隨時監控掌握家電狀況，讓防疫生活更輕鬆便利。

現在加入「LG官方線上商城」會員即送千元購物金，參加官方粉絲團活動抽萬元好禮。 圖／LG 提供

「LG官方線上商城」推出限時好康，現在加入會員即送千元購物金，參加官方粉絲團活動，更有機會獲得萬元新品「智慧變頻蒸烘烤微波爐」，商城將不定時推出獨家IoT健康節能家電組合、會員獨家優惠、購買指定商品更享「Care Service｣官方專人到府教學、維護清潔等尊榮服務，建議消費者把握機會，讓居家防疫更升級！更多資訊請參閱>>https://www.lg.com/tw/OBS